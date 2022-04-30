رئيس وزراء #باكستان يغادر #جدة ونائب أمير #مكة في وداعه

غادر دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف جدة اليوم.

وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق) ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.