طرابزون يحصل على بطولة الدوري التركي للمرة السابعة في تاريخه

حصل فريق طرابزون سبور على بطولة الدوري التركي الممتاز للمرة السابعة في تاريخه بتعادله مع أنطاليا سبور بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة موسم 2021-2022.

افتتح أندرياس كورنلويس التسجيل لطرابزون سبور في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك أنطاليا سبور التعادل عن طريق الحسن نداو في الدقيقة 56.

وأهدر فريدي ركلة جزاء لأنطاليا سبور في الدقيقة 56، فيما أحرز دوروكان توكوز الهدف الثاني لطرابزون سبور في الدقيقة 62.

وسجل هاجي رايت الهدف الثاني لأنطاليا سبور في الدقيقة 80 ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

التعادل رفع رصيد طرابزون سبور للنقطة 77 في صدارة ترتيب المسابقة متفوقًا على أقرب ملاحقيه فنربخشة بفارق 9 نقاط، فيما رفع أنطاليا رصيده للنقطة 52 في المركز السابع.

ويعد هذا اللقب هو السابع لطرابزون سبور في بطولة الدوري والأول منذ 34 عاما وتحديدا منذ عام 1984.