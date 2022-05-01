الموعد والقنوات الناقلة لمباراة وست هام يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال ضيفًا اليوم الأحد على وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي في مباراة هامة وقوية بين الفريقين.

أرسنال يمر بفترة رائعة في الوقت الحالي ويقدم مستويات مميزة في بطولة الدوري وحقق الانتصار في آخر مباراتين أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويحتل أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، ويحتل وست هام حاليًا المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 52 نقطة

تنقل المباراة بين وست هام وأرسنال عبر قناة beIN Sports Connect.

وتنطلق مباراة أرسنال أمام وست هام في تمام السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.