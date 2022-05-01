الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مايوركا مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة يسعى لتحقيق فوز معنوي وإرضاء جماهيره في مباراة اليوم بعدما حسم ريال مدريد بطولة الدوري بشكل رسمي واستغلال تعثر الفريق الكتالوني في المباريات الماضية.

برشلونة يقدم مستويات ضعيفة في الفترة الأخيرة وواجه نجومه انتقادات بالجملة من جانب الجماهير.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل مباراة برشلونة وريال مايوركا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ الدراجي.