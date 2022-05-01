الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ميلان أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

يخوض فريق ميلان مباراة هامة ومصيرية مساء اليوم الأحد أمام فيورنتينا ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

ميلان في صراع قوي مع الإنتر على بطولة الدوري الإيطالي حيث يتفوق بفارق نقطتين في الصدارة ويحتل المركز الأول برصيد 74 نقطة، فيما يأتي إنتر في المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

ميلان يخوض اللقاء بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز خاصة وأن أي تعثر سيكون في صالح الإنتر في الفترة المقبلة ويفتح الباب له للوصول إلى المركز الأول.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر Lega Serie A YouTube بتعليق خالد الغول.