ثنائية رونالدو وبنزيما تقترب من العودة.. ساعات الحسم في الصفقة

أكدت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يعود لصفوف ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ” ميرور” البريطانية، فأن بقاء كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل أمر مستبعد بعد فشل الفريق بنسبة كبيرة في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن النادي الإسباني مهتم بفكرة لم الشمل مع كريستيانو رونالدو، حيث يُوجد أشخاص مؤثرة في ريال مدريد ترغب في إعادة اللاعب للفريق لاقتناعهم أنه سيحقق المزيد من الأهداف في الدوري الإسباني.

وسبق وقدم رونالدو مستويات مميزة مع ريال مدريد مع الفرنسي كريم بنزيما وساهما في حصد العديد من البطولات.