حالة الطقس: سقوط أمطار على 4 مناطق 

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأحد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة،تبوك، الجوف،الحدود الشمالية،حائل والقصيم يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية .

وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة .

وأشار المركز في تقريره عن حالة الطقس، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 10-32 كم/ساعة وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على الخليج تكون جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وغربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.