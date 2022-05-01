الزكوات الواردة عبر “زكاتي” تصل إلى 371 مليون ريال

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن وصول إجمالي الزكوات الواردة عبر خدمة “زكاتي” لأكثر من 371 مليون ريال، منذ إطلاق الخدمة قبل 5 سنوات وحتى الآن.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي الزكوات الواردة عبر الخدمة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن، بلغ أكثر من 75 مليون ريال.

وأشارت إلى أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلون لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق.

وأضافت أن الخدمة متاحة عبر تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة؛ ومن أبرزها الأُسر الأشد حاجة للسكن، وأُسر المطلقات، وأُسر السجناء.