بالتفاصيل.. #الرئيس_الأوكراني يستقبل رئيسة #مجلس_النواب_الأميركي في #كييف

التقت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة غير معلنة للعاصمة الأوكرانية كييف.

وقال الرئيس الأوكراني اليوم الأحد إنه عقد اجتماعا مع نانسي بيلوسي في كييف ونشر مقطعا مصورا لزيارتها.

وكتب فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على حسابه في تويتر قائلا “شكرا للولايات المتحدة للمساهمة في حماية سيادة دولتنا ووحدة أراضيها”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأرفق مع تغريدته فيديو يظهر فيه محاطا بحراس مسلحين لدى استقباله بيلوسي ووفدا من الكونغرس أمام مقر الرئاسة في كييف ومن ثم خلال اجتماع مع المسؤولين الأميركيين.

وأكد زيلينسكي “الولايات المتحدة هي من الأطراف الداعمة الرئيسية لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي”، وفقا للوكالة الفرنسية.

وقالت بيلوسي في المقطع المصور الذي نشره زيلينسكي على تويتر “لدينا قناعة بأننا نزوركم لنقول شكرا لقتالكم من أجل الحرية.. تخوضون معركة من أجل الجميع. التزامنا هو أن نكون بجانبكم حتى ينتهي القتال”.

وجاء في بيان صادر عن الوفد الأميركي الذي يتوجه بعد كييف إلى جنوب شرقي بولندا ووارسو “توجه وفدنا إلى كييف لتوجيه رسالة مدوية ولا لبس فيها إلى العالم بأسره ومفادها أن الولايات المتحدة تقف بجانب اوكرانيا”، وشدد على أن “دعما أميركيا إضافيا في طريقه” إلى أوكرانيا.

وجاءت زيارة بيلوسي ووفد الكونغرس بعد أسبوع على زيارة لكييف قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، أعلنا خلالها العودة التدريجية للوجود الدبلوماسي الأميركي إلى أوكرانيا ومساعدة إضافية مباشرة وغير مباشرة تزيد على 700 مليون دولار.