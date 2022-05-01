الصحة تسجل 99 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) في المملكة إلى 754110 حالات مؤكدة، بزيادة 99 إصابة عن المسجلة أمس.

وتم تسجيل 113 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 741786 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأظهرت البيانات تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 9089 حالة وفاة.

وبلغ عدد الفحوصات التي أُجريت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نحو 9.7 ألف فحص جديد، بينما بلغ عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة 64.32 مليون جرعة.