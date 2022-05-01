ارتفاع سعر #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 200 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 1 مايو 2022، رغم استمرار غلق الأسواق العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مستهل تعاملات اليوم، إلى نحو 228.86 ريال (61.02 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم، إلى نحو 200.26 ريال (53.39 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، إلى نحو 171.65 ريال (45.77 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب الاقتصادي في السعودية عيار 14 نحو 133.5 ريال (35.59 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات المبكرة، ارتفاعًا إلى مستوى 7118 ريالا (1898 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1.602 ألف ريال (427.15 دولار).