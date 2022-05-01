تراجع مؤشر حد الإصابات بـ«كوفيد19» في دول الخليجي

أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات المؤكدة، بفيروس كورونا في دول الخليج حتى أمس السبت، بلغت 3 ملايين و606 آلاف حالة إصابة من «كوفيد19».

وأوضح، في تغريدة على منصة «تويتر»، وصول حالات التعافي إجماليًا حوالي ثلاثة ملايين و562 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 20 ألف حالة و355.

كذلك، أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي لجرعات اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد19» التي جرى توزيعها في دول المجلس بلغت 114 مليون و199 جرعة.

وأظهر الرسم البياني أن البحرين كانت صاحبة أعلى عدد من الإصابات المؤكدة اليومية، بمتوسط 339 إصابة، يليها الإمارات بمتوسط 261 حالة إصابة، يليها المملكة السعودية بمتوسط 90 إصابة يومية بـ«كوفيد19».

كما يؤكد الرسم البياني تراجع مؤشر حد الإصابات بـ«كوفيد19» في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات منخفضة في الأونة الأخيرة، مقارنة بالذروة التي بلغتها خلال العام 2021.