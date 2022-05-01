يوفنتوس يعبر فينيزيا بهدفين لهدف في الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس، الفوز على ضيفه فينيزيا، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ35، لبطولة الدوري الإيطالي، بهدفين مقابل هدف.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وفرض فينيزيا، سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا من قبل كلا الفريقين.

وسجل ليوناردو بونوتشي، هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، بصناعة من زميله ماتياس دي ليخت.

وسدد لاعبو يوفنتوس كرة واحدة على المرمى في الشوط الأول من 9 محاولات، ومثلها للاعبي فينيزيا، من 4 محاولات.

واستحوذ فينيزيا على مجريات اللعب بنسبة 51%، مقابل 49% لصالح لاعبي فريق يوفنتوس.

وانقلب الاستحواذ في الشوط الثاني لصالح فريق يوفنتوس، فيما تحسن أداءه الهجومي، بشكل ملحوظ عن أداء الفريق الضيف.

وعادل ماتيا أرامو، النتيجة لصالح فريق فينيزيا، في الدقيقة 71، ثم عاد بونوتشي ليضيف ثاني أهدافه وأهداف فريقه في الدقيقة 76 بصناعة من دانيلو.

يوفنتوس هدد مرمى فينيزيا بأربعة تسديدات من 17 محاولة، مقابل 3 تسديدات من 9 محاولات لاعبي فينيزيا.

وتقاسم كلا الفريقين الاستحواذ عبر المباراة بنسبة 50% لكل منهما.

ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة 69، في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز الأخير.