مركز الفلك الدولي بعد إعلان 3 دول رؤية الهلال: “القمر غير موجود في السماء”

قال مركز الفلك الدولي، إن ادعاءات رؤية الهلال التي جاءت أمس في أفغانستان ومالي والنيجر مهمة جدا.

وأضاف أن جميع الشهودي والبالغ عددهم أكثر من 39 شاهدا ومن عدو دول ادعوا برؤية الهلال والقمر غير موجود أصلا في السماء، لا وبعد ادعائهم هذا بعدة ساعات حدث كسوف للشمس شاهده الناس في أمريكا الجنوبية والكسوف هو اقتران مرئي.

وأوضح أن أهمية ما حدث أمس هو التأكيد على أن الأخطاء في رؤية الهلال تحدث إلا أن الفارق أن يوم أمس كانت هناك بينة قاطعة تؤكد بطلان هذه الرؤية وهو كسوف الشمس الذي شاهده الناس بأم أعينهم ولكن في أحيان كثيرة لا توجد مثل هذه البيئة لتأكد لنا بطلان هذه الدعوات.