تراجع أسعار #النفط.. و #برنت إلى 106 دولار

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين 2 مايو 2022، بالتزامن مع عطلات في آسيا بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، على مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات من جراء حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الخام الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أو 1.1 في المئة إلى 105.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتا أو واحد في المئة إلى 103.70 دولار للبرميل.

وأغلقت الأسواق في اليابان والهند وعبر جنوب شرق آسيا في عطلات رسمية اليوم الاثنين