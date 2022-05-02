خطيب #المسجد_الحرام: #المملكة اتخذت إجراءات احترازية وقت الجائحة لضمان حفظ النفوس #عيد_الفطر_المبارك #عيدكم_مبارك #العيد

قال خطيب ‎المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، إنه في الجائحة الدموع ذرفت بغياب المصلين وإغلاق المساجد، ولله الحمد جاءنا هذا العيد ونحن في حال مختلف وها هي مساجد المسلمين ومصليات الأعياد تمتلئ بالمصلين والمكبرين والمهللين.

وأكد ‏خطيب المسجد الحرام، أن المملكة اتخذت إجراءات احترازية في وقت الجائحة لضمان حفظ النفوس.

‏‎وأضاف “ﻻ تتألموا من ﺮﺣﻴﻞ ‎رمضان فسوف يعود ولكن تأملوا وتألموا أن يعود رمضان وقد كتبتم من الراحلين.

وأشار إلى أن الله رفع الغُمة وأسعد بفضله الأمة.. ونحن في دولة جعلت من خدمة الحرمين الشريفين شعارا لا يتقدمه شعار وبذلت بذلا لا ينافسه بذل

‏‎واوضح الشيخ صالح بن حميد “مشاعر الأحبة عيدكم مبارك وتقبل الله منّا ومنكم، جاءنا هذا العيد المبارك ونحن في حال مختلف الحمدلله ثم الحمدلله”.