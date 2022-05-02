صور | #خادم_الحرمين_الشريفين يؤدي صلاة ‎#عيد_الفطر المبارك مع جموع المصلين في #المسجد_الحرام #عاجل

‏أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صلاة ‎عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام.

وهنّأ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشعب السعودي والمسلمين جميعًا بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال الملك عبر “تويتر”: “نحمد الله أن أكرمنا بصيام شهر رمضان وقيامه، وبلّغنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والمسرات، ونشكره سبحانه وتعالى على ما آتانا من الخير والنِّعم، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد السعيد بهجة لوطننا وأمتنا والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير”.

‎