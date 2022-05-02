الدفاع_الروسية : إنقاذ 80 مدنيا كانوا محتجزين بمصنع ” #آزوفستال” في #ماريوبول

أكدت وزارة الدفاع الروسية إنقاذ 80 مدنيا كانوا محتجزين في أراضي مصنع /آزوفستال/ في ماريوبول .. موضحة أن المدنيين المحتجزين كان بينهم نساء وأطفال، ويأتي إنقاذهم بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت أنه تم إجلاء جميع المدنيين المفرج عنهم إلى قرية /بيزيمينو/ في دونيتسك، حيث تم تزويدهم بالسكن والطعام والمساعدات الطبية اللازمة، في حين تم تسليم المدنيين الذين تم إجلاؤهم من قبل الجنود الروس من معمل آزوفستال، والذين أرادوا المغادرة إلى المناطق التي تسيطر عليها /كييف/، إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت الوزارة إن “وحدات القوات المسلحة الروسية فتحت ممرًا إنسانيًا للإجلاء الآمن للمدنيين بعد تطبيق “نظام الصمت”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أمس بدء عملية الإجلاء من مصانع الصلب في /آزوفستال/ بمدينة ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية المحاصرة من قبل القوات الروسية، في جنوب شرق أوكرانيا، مؤكدا أن نحو مئة مدني توجهوا إلى مدن أخرى في أوكرانيا.

وتعتبر روسيا السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية أمرا حاسما لتحقيق هدفها المتمثل في تأمين جسر بري يربط شبه جزيرة القرم (جنوب) بإقليم دونباس (شرق)، الذي تسعى للسيطرة عليه.