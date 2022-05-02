أخبار دوليّة

إصابات #كورونا إلى 514 مليون.. واللقاحات 11.35 مليار

متابعات الوئام
2 مايو 2022 · < 1 minute
فيروس كورونا
فيروس كورونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز .513.4 مليون حالة حتى صباح يوم الأحد، بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 11.35 مليار.

 

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 513 مليونًا و 483 ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و235 ألف وفاة.

 

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارًا و 357 مليون جرعة.

 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.