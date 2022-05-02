عقوبة صارمة للهلال ونجمه بعد قضية نادي النصر #عاجل

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا بإيقاف محمد كنو، لاعب وسط الهلال والمنتخب السعودي عن المشاركات المحلية والدولية مدة 4 أشهر، على خلفيه توقيعه للنصر في يناير الماضي ثم إنهاء العقد من طرف واحد والتوقيع للهلال.

كما قرّرت اللجنة إيقاف الهلال عن فترتي تسجيل، وإلزامه مع كنو بالتضامن بدفع مبلغ 27 مليون ريال (نحو 7.2 مليون دولار) لنادي النصر.

وقالت الغرفة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية “ثبوت إنهاء اللاعب محمد بن إبراهيم كنو للعقد المبرم في 3 يناير الماضي مع نادي النصر دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع”.

وتابع البيان “إلزام اللاعب محمد كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر إجمالي مبلغ قدره 27 مليون ريال على النحو التالي: مبلغ قدره 7 ملايين و500 ألف ريال الدفعة الأولى المسلمة للاعب من قيمة العقد ومبلغ قدره 19 مليونا و500 ألف ريال المتبقي من إجمالي قيمة العقد”.