فيفا يصدر قراراته في تصفيات كأس العالم بإفريقيا

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجدل الدائر بشأن موقف إعادة مباراة مصر والسنغال في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢.

وأصدر الفيفا عدة قرارات بشأن هذه المباراة جاءت كالتالي:

* قرارات لجنة الانضباط بالفيفا :

– غرامة 175 ألف فرانك سويسري ( 180 ألف دولار ) علي الاتحاد السنغالي

– إقامة مباراة لمنتخب السنغال بدون جماهير بسبب فشل تنفيذ قواعد السلامة وإلقاء المقذوفات في الملعب واستخدام الألعاب النارية والليزر واللافتات المسيئة

– غرامة 6 آلاف فرانك سويسري علي منتخب مصر بسبب سوء السلوك

– غرامة 6 آلاف فرانك سويسري واقامة مباراة بدون جمهور لمنتخبات نيجيريا والكونغو ولبنان في مباريات تصفيات كأس العالم