خادم الحرمين يتلقى اتصالات هاتفية متعددة للتهنئة بعيد الفطر المبارك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير والازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسمو الشيخ محمد بن زايد على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، هنأه خلاله بعيد الفطر المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالة ملك المغرب، التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.