كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة الشهر في مانشستر يونايتد

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة لاعب الشهر مع مانشستر يونايتد عن أبريل الماضي، وذلك حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.

وفاز رونالدو، بالجائزة بعد منافسة من جانب كل من نيمانيا ماتيتش وديفيد دي خيا، لكن اللاعب البرتغالي حصد الجائزة بنسبة 74 في المائة من الأصوات، ليتوج بها للمرة الثانية على التوالي والرابعة خلال الموسم الحالي.

وخاض رونالدو، أربعة مباريات خلال الشهر الماضي مع فريق “الشياطين الحمر”، سجل خلالها خمسة أهداف.

ونجح رونالدو في تسجيل ثلاثية في مرمى نوريتش سيتي، هدف واحد في شباك كل من أرسنال وتشيلسي.