لماذا تشاءم العرب قديماً من الزواج في شوال؟

كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق أن العرب قديماً كانوا يتشاءمون من الزواج في شهر شوال، لأن تسميته اشتقت من “تشول الإبل” أي تنقص ألبانها، موضحاً أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العادة، إذ تزوّج من السيدة عائشة في شهر شوال.

وكتب الزعاق عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن شوال هو الشهر العاشر من الشهور الهجرية، وكان يقع في الحر الصيفي وقت التسمية كحال أيامنا هذه، وجاء اسمه من “تشول” الإبل أي تنقص ألبانها، وقيل لأن الإبل “تشول” بذيلها فلا يطؤها الفحل.

وأشار إلى أنه بسبب ذلك كان العرب يتشاءمون من الزواج في شوال، ومع مجيء الإسلام أبطل عليهم هذه العادة، فتزوج الرسول من السيدة عائشة في شوال.

وأضاف أن شهر شوال يحتوي على أفضل يوم بالسنة وهو عيد الفطر، كما يحتوي على الأيام الست الأفضل بالسنة “الستة البيض”.

ولفت إلى أن شهر شوال في هذه السنة يكون في أوله مرحلة “إقران حادي”، وفي منتصفه ينعدم الظل على اليمن وجنوب السعودية، وفي نهايته تتعامد الشمس على الكعبة.