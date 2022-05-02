يورجن كلوب قبل مواجهة فياريال: لن نترك أي فرصة للمفاجآت غدًا

تحدث الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن مواجهة فريقه ضد فياريال الإسباني، بدوري أبطال أوروبا، مشددًا على أنها ستكون مواجهة قوية للغاية.

ويلتقي ليفربول مع فياريال، غدًا في التاسعة مساءً، على ملعب لا سيراميكا في مدينة فياريال، بإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “إنها مباراة نصف النهائي، ويجب أن تكون مواجهة قوية، ونحن نعرف ذلك؛ لم نتوقع أبدًا أن تكون مباراة سهلة؛ ولكننا لعبنا مباراة جيدة في ملعبنا، وفي حالة جيدة تؤهلنا للعب مباراة جيدة خارج ملعبنا أيضًا”.

ليفربول، انتصر في مواجهة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد، بهدفين دون رد.

وأضاف كلوب: “هل أتممنا المهمة في مباراة الذهاب؟ لو كنت أصغر سنًا كنت سأشعر بالغضب من هذا السؤال؛ بكل تأكيد المهمة لم تنته، علينا أن نذهب هناك ونلعب من أجل الفوز، نعلم أن فياريال سيلعب بكل مالديه من أجل الفوز”.