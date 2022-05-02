تفاصيل النسخة الثانية من #موسم_جدة 2022.. ينطلق الليلة ويستمر لمدة 60 يوما

أعلن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس لجنة “موسم جدة 2022″، عن تفاصيل الموسم في نسخته الثانية والتي ستكون انطلاقتها ابتداءً من شهر مايو الجاري ولمدة 60 يومًا.

وأوضح الأمير عبدالله بن بندر في تصريحٍ صحفي، أن موسم جدة سيتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات الكبرى التي تناسب جميع فئات المجتمع وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم، بما يعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه.

وبهذه المُناسبة، رفع الأمير عبدالله بن بندر، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، على ما يوليانه من عناية فائقة ودعم لا محدود بكل ما من شأنه تحقيق سُبل الرفاهية للمواطنين والمواطنات؛ ومن ذلك دعمهما ـ حفظهما الله ـ لـ”موسم جدة 2022” في نسخته الثانية بهويته الجديدة، ورؤيته التي تعبّر عن التنوع الثقافي للمدينة، وتعدد المقومات التاريخية والسياحية والثقافية والترفيهية التي تتميّز بها، وذلك انطلاقًا من أهدافها الأساسية التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمواطن السعودي.

ونوّه سمو رئيس لجنة “موسم جدة 2022” إلى أن النسخة الثانية من الموسم ستشهد زيادة كبيرة في حجم الفعاليات، من خلال توسيع دائرة مشاركة عدد من الشركات الوطنية والعالمية المُتخصصة، لإقامة حفلات غنائية وعروض مسرحية وبرامج وفعاليات بحرية ومعارض عالمية وألعاب ترفيهية بالإضافة إلى استقطاب أفضل الشركات العالمية والوطنية لدعم الموسم في قطاع المطاعم والمقاهي العالمية والمعروفة مع دعم للأيدي السعودية العاملة بمختلف مناطق الموسم المتمثلة في سيتي ووك، وجدة آرت بروميناد، وجدة بيير، وجدة جنغل، ونادي جدة لليخوت، وجدة سوبر دوم، وحديقة الأمير ماجد، والبلد، وسيرك دوسوليه.

وبيّن سمو الأمير عبدالله بن بندر، أن عدداً من المشاريع المُنشأة في إطار موسم جدة 2022، تم إنشاؤها لتكون على شكل مشاريع مستدامة كنادي اليخوت، وجدة آرت بروميناد، وجدة سوبر دوم، وحديقة الأمير ماجد، إضافةً إلى العمل على إقامة عدد من المشاريع الترفيهية المستقبلية المستدامة مثل مشروع اميرالد باي، وجزيرة بياضة والتي سيتم الإعلان عنها وتدشينها حال جاهزيتها.