أخبار دوليّة

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرة حوثية في الجبهة الشمالية الغربية لمأرب

2 مايو 2022 · < 1 minute

أعلن الجيش اليمني إسقاط مسيرة حوثية في الجبهة الشمالية الغربية لمأرب.