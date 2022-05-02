تطورات خطيرة في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كشفت بعض التقارير إنجليزية عن غموض الموقف بشأن إستمرار محمد صلاح، مع فريق ليفربول المواسم المقبلة.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم القادم، ويسعى إدارة الريدز بتجديد تعاقد اللاعب ألا أن المطالب المادية الكبيرة الخاصة باللاعب، هي من تؤجل الإعلان الرسمي.

وقالت صحيفة “تليجراف” الإنجليزية: “أن محمد صلاح قد يرحل عن فريق ليفربول بنهاية الموسم الجاري”.

وتابعت : “أن اللاعب مُغرم بفكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان أو أحد الأندية الإسبانية الكبرى مثل برشلونة أو ريال مدريد”.

وأضافت: “مو صلاح يرى انتقاله للفريق الباريسي أمرًا مثيرًا للاهتمام، كذلك فكرة ارتداء قميص برشلونة أو ريال مدريد لا تزال قوية خاصة أنه لم يعط أي مؤشر حتى الآن سواء بالبقاء أو الرحيل”.