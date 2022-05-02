“الطيران المدني” تصدر تعليماتها للناقلات الجوية بشأن رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها للناقلات الجوية بشأن رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من المملكة لمواطني ومواطنات دول مجلس التعاون إلى دول الخليج العربية.

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية قد أعلنت يوم الخميس، 29 أبريل، رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية على حسابها عبر موقع تويتر مساء الخميس أنه يمكن للمواطنين السعوديين السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها.

وزارة الخارجية السعودية أعلنت في مايو 2021 تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.