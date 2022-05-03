حالة الطقس.. عاصفة ترابية وأمطار على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – عاصفة ترابية حيث تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 45كم/ساعة على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف, كما يستمر تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق التربية على منطقتي الشرقية و الرياض، في حين لاتزال الفرصة مهيأة هطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية غربية الى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.