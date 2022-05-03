الكويت: القبض على شيخ بالأسرة الحاكمة بسبب تغريدة مسيئة لأمير البلاد

ألقى جهاز أمن الدولة في الكويت، القبض على الشيخ فهد سالم العلي، أحد أبناء الأسرة الحاكمة، بسبب تغريدة مسيئة إلى أمير البلاد.

وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن النيابة حققت مع الشيخ فهد سالم العلي، وذلك بعد 4 أيام من صدور قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، كما أمرت باحتجازه لحين استكمال التحقيقات معه.

وأبانت أن العلي أنكر خلال التحقيقات الأولية جميع التهم الموجهة إليه في الشكوى، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة إلى أمير البلاد، وأنه يُكِن له كل الاحترام والتقدير، وأنه يلتزم بالقانون في تغريداته.

وأشارت إلى أن العلي طلب إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة، لكن تم رفض طلبه.

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