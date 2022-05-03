كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز الـ 514 مليون

أظهرت بيانات حديثة اليوم الثلاثاء، عن تجاوز إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم 514 مليونا، والوفيات إلى 6.3 ملايين.

وذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 514 مليونا و270 ألفا و298 إصابة.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و238 ألفا و316 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 81.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.4 مليون.