تراجع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 196 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية ، اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، رغم ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم إلى نحو 224.14 ريال (59.76 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية، إلى نحو 196.13 ريال (52.29 دولار).

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، إلى نحو 168.11 ريال (44.82 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 130.75 ريال (34.86 دولار).

كما سجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، هبوطا إلى مستوى 6971 ريالا (1858 دولارا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1569 ريالا (418.3 دولار).