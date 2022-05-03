بوتين يوقع مرسوما بفرض عقوبات اقتصادية ثأرية ضد المصالح الغربية

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بفرض عقوبات اقتصادية ثأرية ضد المصالح الغربية.

ويأتي المرسوم ردا على “الممارسات غير الودية التي اتخذتها بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية”، بحسب الكرملين.

وبموجب المرسوم الجديد، تحظر روسيا تصدير المنتجات والمواد الخام، إلى الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات.

كما يحظر المرسوم المعاملات مع الأفراد والشركات الأجنبية التي تطالها العقوبات الثأرية الروسية.

ويسمح المرسوم كذلك للأطراف الروسية بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الأطراف.