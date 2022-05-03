” #سعود_الطبية” تقدم نصائح لتجنب التخمة وعسر الهضم بعد #رمضان

قدمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية عدة نصائح غذائية للمساعدة في تجنب التخمة وعسر الهضم في عيد الفطر وبعد شهر رمضان وذلك بالحرص على أن تكون وجبة الإفطار خفيفة خلال أول أيام العيد ومضغ الطعام جيدًا قبل بلعه حتى يتم هضمه بشكل سليم.

وأوضحت أخصائي التغذية العلاجية نورة الفدا بأنه يجب تقليل محتوى الدهون في الطعام تجنبًا لحدوث صعوبة في عملية الهضم، وتناول كميات معتدلة من اللحوم، مع الابتعاد عن اللحوم المصنعة واستبدالها باللحوم الطازجة النظيفة قليلة الشحم، كذلك يُنصح بالتقليل وعدم الإفراط في تناول الحلويات مثل الكعك والبسكويت والشوكولاتة، وذلك لاحتوائها على سعرات حرارية عالية وقيمة غذائية منخفضة.

ونوهت على أهمية زيادة تناول الفواكه والخضروات الطازجة، وتناول الأغذية الغنية بالألياف كالحبوب الكاملة والشوفان والنخالة والخضروات الورقية، وذلك للمساعدة على تحسين حركة الأمعاء والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي، أما عند الشعور بالجوع بشكل متكرر فينصح بتقسيم الوجبات إلى عدة وجبات صغيرة بدلاً من وجبة واحدة كبيرة، والبدء بتناول كميات صغيرة من الطعام مع التوقف عند الشعور بالشبع، وذلك لإتاحة الفرصة لعملية هضم كاملة ومريحة لتجنب الإصابة بعسر الهضم والحرقة المعدية والغازات والمغص.

وأشارت الفدا إلى أنه في حالة قضاء العيد خارج المنزل فيجب الحرص على اختيار مصادر غذاء آمنة وموثوقة والابتعاد عن المصادر غير المعروفة لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي، وتخزين الطعام بشكل صحيح كي لا يكون عرضة للفساد، أما عند ارتياد المطاعم فيفضل اختيار أصناف صحية قليلة الدهون وغنية بالألياف والبروتين.