دموع رونالدو تثير التساؤلات في مانشستر يونايتد

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجدل بعدما دخل في نوبة بكاء، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاو “البريميرليج”.

ورصدت عدسات الكاميرات بكاء كريستيانو رونالدو وهو يُحيي جماهير مانشستر يونايتد؛ نظرًا لأنها آخر مباراة للفريق على ملعب “أولد ترافورد”، في الموسم الحالي 2021-2022.

وخلال تحية الجماهير، ظهر رونالدو وكأن عينيه تدمعان، ثم نظر إلى الكاميرا وقال مبتسمًا: “لم أنتهِ بعد”.

وبدا رونالدو وكأنه يودع جماهير مانشستر يونايتد، بعد موسم واحد على انتقاله لصفوف الفريق، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.