الكاف يقرر تحويل حكم مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي للتحقيق

أفادت تقارير صحفية، أن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد قررت إيقاف الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد؛ بسبب الخطأ الذي ارتكبه خلال مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “الأهلي وي السلام” ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في التقدم من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم جان جاك ندالا بعد العودة إلى تقنية الفيديو والتي كان يشرف عليها مهدي عبيد، وسجلها عمرو السولية في الدقيقة 13.

واعترض لاعبو الرجاء بشدة كون الكرة ارتدت من ساق المدافع وليس من يده.

ووفقا لصحيفة “أسود الأطلس” المغربية، فإن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي اتخذت قرارا نهائيا بإيقاف مهدي عبيد بعد اتهامه بتضليل الحكم ندالا وذلك على حد وصف الصحيفة المغربية.

وأفادت الصحيفة المغربية، أن الحكم الجزائري البالغ من العمر 42 عاما وسيكون بشكل مؤقت لحين التحقيق في الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن مهدي عبيد سيتعين عليه المثول أمام لجنة الانضباط بالكاف من أجل الاستماع إليه في هذه القضية.