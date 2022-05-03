ريال مدريد يعلن قائمة نارية إستعدادا لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الفريق المستدعاة للمشاركة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في بطولة دوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليج”.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في تمام التاسعة مساء غد الأربعاء، في إياب الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليج”.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب “الاتحاد”، قد انتهت بهزيمة النادي الملكي بنتيجة 3-4.

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد ديفيد ألابا، رغم عدم تعافيه بشكل كامل، وتأكيد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه لن يشارك في المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي.

وضمت قائمة ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – لونين – فويدياس

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – فاييخو – ناتشو – مارسيلو – ميندي

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – فاسكيز – سيبايوس – كامافينجا

في خط الهجوم: كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو