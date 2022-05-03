ليفربول بالقوة الضاربة أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة فياريال الإسباني، في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا “ موسم 2021-2022”.

وتُقام المباراة على ملعب لا سيراميكا معقل فريق فياريال الإسباني، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر، في التشكيل الأساسي لفريقه ليفربول لمواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو – نابي كيتا – تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ديوجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني