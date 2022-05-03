«طيران ناس» يمنح مَن تعثرت رحلاته تذاكر مجانية بنسبة 100%

أعلن “طيران ناس”، الثلاثاء، عن مبادرة بمنح تذاكر مجانية تغطي 100% من قيمة تذكرة المسافر الذي تعثرت رحلته بالإضافة إلى تعويض “لائحة حماية العملاء”.

وذكرت الشركة، في بيان: “إضافة إلى التعويض المستحق، طيران ناس يمنح من تعثرت رحلاته تذاكر مجانية بقيمة 100%”.

وأعلن “طيران ناس” أن ضيوفه المسافرين الذين كانوا على متن الرحلات المتعثرة، سوف يتم منحهم 100% من سعر التذكرة بحيث يمكنهم الاستفادة منها على أي وجهة من وجهات طيران ناس الداخلية والدولية.

وأضافت الشركة: “ذلك بالإضافة إلى التعويض المستحق بحسب لائحة حماية حقوق العملاء الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني، وسوف يقوم فريق طيران ناس بالتواصل مع المسافرين”.