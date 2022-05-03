المرور يوضح عقوبة التفحيط حال تكرارها 3 مرات 

كشف حساب المرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن عقوبات مخالفة التفحيط حال تكرارها 3 مرات.

ووفقاً للمادة “التاسعة والستون” من نظام المرور يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالآتي:

• في المرة الأولى: حجز المركبة (خمسة عشر) يوما، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

• في المرة الثانية: حجز المركبة لمدة (شهر)، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

•في المرة الثالثة: حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة.