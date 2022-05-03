هجمات سيبرانية على سد النهضة الإثيوبي

قالت إثيوبيا، إنها تعرضت لهجمات سيبرانية استهدفت أجهزة سد النهضة ومؤسسات مالية كبرى وشركات، ولم تعلن السلطات الإثيوبية عن تفاصيل إضافية للهجمات عليها.

على جانب آخر، وقعت أمس اشتباكات بين الشرطة الإثيوبية لفترة قصيرة، وعدد من الشبان المسلمين، أثناء أداء صلاة عيد الفطر، في العاصمة أديس أبابا. فيما قام متطرفون بإطلاق النار على جنازة لمسلمين، وقتلوا العشرات، وأصابوا كثيرين.