لزيادة أرباح #تويتر.. ‏‎#إيلون_ماسك يسعى لفرض رسوم على الاستخدام التجاري   

قال “إيلون ماسك” إن موقع “تويتر” سيظل مجانيا للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوما بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.

ويسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.

وقال ماسك في تغريدة في وقت مبكر من صباح الأربعاء: “تويتر سيظل دائما مجانيا للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي”.

ومنذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر، وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال ماسك إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة.