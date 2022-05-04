أزمة مطار المؤسس في جدة مستمرة وصمت من هيئة الطيران وشركات مطارات جدة

شهدت الصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز، تكدس للمسافرين ، بسبب تأخر 10 رحلات عن موعد إقلاعها

وبدأ التكدس منذ أمس و هناك مسافرون متواجدون في صالة المطار منذ مساء (الاثنين)؛ لتأخر رحلاتهم، ما أدى إلى افتراشهم صالة المطار.

يذكر أن الأزمة مستمرة منذ أيام بسبب تعذر بعض الرحلات وتكدس المسافرين بالإضافة إلى غياب المسؤلية ، حيث أبدت شركة الطيران عدم رضاها عن سوء الإدارة في المطار.

كنا أعلن ا‏لرئيس التنفيذي لمطارات جدة ، عن الاستعانة بخبرات عالمية لمواجهة التحديات التي تعرض لها مطار الملك عبدالعزيز الدولي.