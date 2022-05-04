كورونا حول العالم.. الإصابات إلى 515 مليون

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 514.9 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء بينما وصل عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 11.3 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 514 مليونا و 929 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 241 ألف وفاة، كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و 335 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.