تراجع حالات الازدحام في #‎مطار_الملك_عبدالعزيز

‏تراجعت حالات الازدحام في الصالة الشمالية في ‎مطار الملك عبدالعزيز .

‏وتم نقل المسافرين في الرحلات المتأخرة في مطار الملك عبدالعزيز إلى مدينة الحجاج.

وشهدت الصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز، تكدس للمسافرين ، بسبب تأخر 10 رحلات عن موعد إقلاعها

وبدأ التكدس منذ أمس و هناك مسافرون متواجدون في صالة المطار منذ مساء (الاثنين)؛ لتأخر رحلاتهم، ما أدى إلى افتراشهم صالة المطار.

يذكر أن الأزمة مستمرة منذ أيام بسبب تعذر بعض الرحلات وتكدس المسافرين بالإضافة إلى غياب المسؤلية ، حيث أبدت شركة الطيران عدم رضاها عن سوء الإدارة في المطار.

كما أعلن ا‏لرئيس التنفيذي لمطارات جدة ، عن الاستعانة بخبرات عالمية لمواجهة التحديات التي تعرض لها مطار الملك عبدالعزيز الدولي.