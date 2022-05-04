الكرملين: مزاعم إعلان التعبئة العامة في 9 مايو مجرد هراء

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، اليوم الأربعاء، إن مزاعم إعلان التعبئة في البلاد بالتزامن مع عيد النصر، مجرد هراء.

أما في ما يتعلق بمصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا، فنفى الكرملين أن تكون القوات الروسية شنت هجوما عليه، مؤكدا أنها لا تنوي اقتحامه.

وقال بيسكوف “أعطي الأمر علنا في 21 أبريل الماضي من القائد الأعلى فلاديمير بوتين، بإلغاء أي عملية اقتحام”، مؤكدا أن قوات بلاده تحاصر الموقع، لكنها لا تتدخل إلا “لتمنع بسرعة محاولات مقاتلين أوكرانيين العودة إلى مواقع إطلاق النار”.

ونفى الكرملين الاربعاء أن تكون القوات الروسية تشن هجوما على مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول، مؤكدا أنها لا تنوي اقتحامه بعد أن اتهمت أوكرانيا موسكو بمهاجمة المنطقة الصناعية التي تتحصن فيها قوات كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أن “أعطي الأمر علنا في 21 أبريل من القائد الأعلى فلاديمير بوتين بإلغاء أي عملية اقتحام”، مؤكدا أن قوات موسكو تحاصر الموقع لكنها لا تتدخل إلا “لتمنع بسرعة محاولات” مقاتلين أوكرانيين العودة إلى “مواقع إطلاق النار”.