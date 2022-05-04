«جسر الملك فهد» تعلن إجراءات المغادرة من السعودية للبحرين

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الأربعاء، الإجراءات المعتمدة لمغادرة المواطنين السعوديين ومرافقيهم من المملكة عبر الجسر إلى البحرين.

وقالت المؤسسة عبر حسابها في “تويتر”: يجب أن يتلقى البالغون 3 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وعدم مضي أكثر من 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية.

وذكرت أن الأشخاص الأقل من 16 عامًا يجب أن يتلقوا جرعتين من لقاح كورونا، ويجب على المغادرين أقل من 12 عاماً أن يكون لديهم تأمين ضد كورونا بغض النظر عن حالة التحصين.

وحول العمالة المنزلية، أفادت المؤسسة بأن العمالة المنزلية يجب أن تكون الحالة “محصن” في تطبيق “توكلنا”، ومرافقة الكفيل أو مَن يحمل اسمه (الأبناء والبنات).