الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن اثنين من موظفيها باليمن

طالبت الأمم المتحدة، الأربعاء، ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن بالإفراج الفوري عن اثنين من موظفيها تحتجزهما الحركة بالعاصمة صنعاء منذ 6 أشهر.

وجاء في بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان “إنه وعلى الرغم من تأكيد حركة الحوثي، مرارا في نوفمبر بأنه سيُطلق سراح الموظفين فورا، فإنّ مكان وجودهما لا يزال مجهولا”.

وحثت اليونسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ميليشيا الحوثي على ضمان سلامة الموظفين وعلى إطلاق سراحهما دون مزيد من التأخير.

وذكر البيان أن القانون الدولي يمنح موظفي الأمم المتحدة امتيازات وحصانة، فيما يعد أمرا أساسيا لأداء مهامهم الرسمية على الوجه الأمثل.