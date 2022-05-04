الكويت والبحرين ترفعان سعر الفائدة

قال بنك الكويت المركزي، الأربعاء، إنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75 بالمئة إلى 2.00 بالمئة اعتبارا من الخامس من مايو، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة.

وذكر محافظ البنك المركزي باسل أحمد الهارون أن القرار “يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرا أساسيا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت”.

في السياق، قال مصرف البحرين المركزي، الأربعاء، إنه رفع سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 بالمئة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة.

وزاد المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة و3.0 بالمئة على الترتيب، ورفع سعر فائدة الودائع لمدة أربعة أسابيع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة.